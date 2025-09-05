Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Saelemaekers ed Estupinan in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
di Francesco Finulli
di Francesco Finulli

Si riportano di seguito lo score dei calciatori del Milan in campo ieri con le rispettive nazionali:

- Liechtenstein 0-6 Belgio: giovedì 4 settembre ore 20.45, Vaduz - Qualificazioni Mondiale 2026

Alexis Saelemaekers | 30 minuti giocati, 1 assist
Koni de Winter | in panchina

- Paraguay-Ecuador: venerdì 5 settembre ore 1.30, Asunción - Qualificazioni Mondiale 2026

Pervis Estupinan | 85 minuti giocati da titolare