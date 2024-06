Nazionali, lo score di chi ha giocato nella notte: Pulisic-gol nella notte

Nella notte hanno giocato i due rossoneri statunitensi. Nell'ultimo test amichevole prima della Copa America che si giocherà proprio negli Stati Uniti, la nazionale a stelle e strisce ha affrontato il Brasile, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Ottima prestazione degli americani che riescono a strappare un pareggio per 1-1, nel segno del loro capitano e giocatore del Milan Christian Pulisic che ha giocato tutta la partita segnando un gol molto bello su calcio di punizione.

Come detto per Captain America novanta minuti in campo. Il centrocampista Yunus Musah, anche lui partito titolare, è stato sostituito al minuto numero 76 da Tyler Adams. La gara aveva visto il Brasile andare in vantaggio dopo 17 minuti di gara con Rodrygo, Ma al 26esimo, come spesso accade, Pulisic ha tolto le castagne dal fuoco per gli States.