Nazionali, quando gioca la Nigeria di Samuel Chukwueze

Dopo un intenso mese di agosto l'attività dei Club si ferma per dare spazio alle nazionali. Nations League in Europa, qualificazioni al Mondiale 2026 in Africa e Sud America, amichevoli in giro per il mondo. Sono diversi i giocatori rossoneri che hanno momentaneamente lasciato Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni, ecco il dettaglio dei loro impegni:

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Benin: sabato 7 settembre ore 18.00, Uyo - Qualificazioni Mondiale 2026

Ruanda-Nigeria: martedì 10 settembre ore 15.00, Kigali - Qualificazioni Mondiale 2026