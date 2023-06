Nazionali, Tonali convocato dall'Italia U21 per lo stage pre-Europeo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come previsto, Sandro Tonali è stato convocato da Paolo Nicolato per lo stage dell'Italia under21 pre Europeo di categoria. Il centrocampista rossonero, ormai da diversi anni nel giro della nazionale maggiore, sarà a disposizione degli Azzurrini da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno che precederà l'ufficializzazione della lista dei 23 convocati per l'Europeo, prevista per martedì 13.