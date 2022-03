Nazionali, un'ora in campo e sconfitta per Krunic. Panchina per Ballo-Touré

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nessun minuto giocato da Ballo-Touré in Egitto-Senegal: il terzino rossonero non è, infatti, entrato in campo nonostante la sconfitta per 1-0 dei suoi contro la formazione di Salah.

Sconfitta di misura anche per l'altro rossonero Rade Krunic, perdente 0-1 in casa contro la Georgia. Il bosniaco, partito titolare, è rimasto in campo per 60 minuti prima di essere sostituito.