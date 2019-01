Neanche Higuain rompe il tabù del numero 9: doppia cifra illibata dal 2009, Pipita come Lapadula

E' altamente probabile che l'avventura di Gonzalo Higuain si concluda senza un'ultima apparizione. Troppo rischioso schierarlo a Marassi con una trattativa ormai definita e col giocatore prossimo a trasferirsi al Chelsea. Il Pipita, salvo quindi una inaspettata presenza al Ferraris, concluderà la sua avventura in rossonero con 8 reti segnate. Neanche l'ex bianconero dunque è riuscito a sfatare il tabù del 9: nessun rossonero con quella maglia ha raggiunto la doppia cifra dalla stagione 2009/10. Nello specifico, l'argentino è stato quello che ha fatto meglio in questi nove anni insieme a Lapadula, il quale però ha disputato l'intero campionato e non metà stagione.