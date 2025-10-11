Nesta: "Dopo Istanbul Gattuso voleva smettere. L'ultima partita di Maldini frutto anche di quella giornata"

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull'eventualità che la sconfitta minasse gli equilibri dello spogliatoio: “No. Abbiamo litigato con i tifosi all'aeroporto, ha parlato Paolo Maldini. Niente di grosso ma sono volate parole importanti. Io credo che l’ultima partita di Maldini sia anche frutto di quella giornata: io la leggo così. Tutti noi, inclusi i tifosi, non eravamo lucidi: ci sono state un po’ di parole fuori controllo. Ho passato la notte sveglio: c’era chi piangeva, Gattuso voleva smettere di giocare e voleva andare via. Il mister era distrutto pure e per noi era un punto di riferimento importantissimo”