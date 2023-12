Nesti su Ibra: "Al Milan di oggi servirebbe in campo. Deve essere sostegno per Pioli"

Zlatan Ibrahimovic, è notizia di ieri, è stato nominato Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del club rossonero. Una nomina che era nell'aria da settimane e che sancisce l'inizio della terza avventura dello svedese nella Milano sponda rossonera. Nelle prossime settimane, invece, si capirà come si tradurrà nel concreto il nuovo ruolo di Ibra.

Le parole di Carlo Nesti sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Premetto che chi scrive era, ed è tifoso di Maldini, e si sente ancora orfano della sua presenza. Il Cardinale, tuttavia, è stato di Enciclica contraria, e pace all’anima sua. Si apre, dunque, il capitolo Ibrahimovic dirigente, e non più giocatore. E qui, sulla bilancia, comincia il gioco dei pesi e dei contrappesi. Per il Senior Advisor (definizione italiana mai, per carità…), avrà più rilevanza l’essere carismatico, o l’essere ingombrante? Ha ragione Capello, che sostiene come Zlatan debba essere un sostegno per Pioli, senza che Pioli perda credibilità nello spogliatoio. Per la verità, al Milan di oggi serviva ancora un Ibra in campo, visti i 37 anni di Giroud, e la penuria di alternative. Ma i 42 anni dello svedese chiudono in partenza qualsiasi remake. La priorità del nuovo dirigente è recuperare gli infortunati, Leao in testa, perché il nuovo Milan rivoluzionato non può essere anche mutilato".