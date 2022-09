Nizza, il presidente Rivere dopo gli scontri: "Non c'è posto per gli hooligans in uno stadio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jean-Pierre Rivere, presidente del Nizza, è intervenuto il giorno dopo gli scontri tra tifosi in occasione della sfida di Europa League contro il Colonia. Queste le sue dichiarazioni riportate da RMC Sport: "Non è più supportabile - dice riferendosi alla situazione -. Credo che il nostro Ministro dello Sport abbia riassunto tutto. È stufo, si rammarica. Quando lo vivi dal vivo, è terribile. Quando il giorno dopo lo vivi una seconda volta con il senno di poi, è anche peggio perché abbiamo immagini terribili. Questo non è più possibile. Il calcio è uno sport, un gioco, accogliamo famiglie, bambini, non è più sopportabile".

In seguito ha continuato, accennando al discorso del Ministro dello Sport: "È stufo, è davvero stufo che il nostro sport sia sporco in questo modo, che non possiamo più dire che andremo con i nostri ragazzi in modo sereno e rassicurante in uno stadio. Ho un nodo allo stomaco perché si riparte, Nizza-Colonia, con una violenza senza precedenti, immagini sconvolgenti sui social".

Infine pensa anche ad una soluzione: "L'osservazione che faccio è che in termini di sicurezza, se lo stadio è diviso in settori, proteggiamo un po' meglio le cose. Se mettiamo tre volte più steward, possiamo offrire un po' più di sicurezza. Ma in alcuni punti, ci sono ultras e hooligans. Queste persone, gli hooligans, non hanno posto in uno stadio di calcio o intorno ad esso. Soprattutto perché queste sono persone che, penso, non sono nuove a questo. Parlo in particolare di certi parigini. Dobbiamo trovare una soluzione affinché queste persone non si avvicinino più allo stadio. Non è un sollievo dallo stress, non è un luogo di rissa, è un luogo di condivisione e di sport. Siamo molto, molto lontani da quello".