Nkunku-day: segui su MilanNews.it la prima giornata rossonera del nuovo attaccante

Oggi è lo Nkunku-day! L'attaccante francese sarà l'ottavo acquisto del Milan in questa campagna di calciomercato estiva e arriverà dal Chelsea a titolo definitivo per una cifra importante: circa 37/38 milioni di euro di base fissa a cui si aggiungeranno circa 5 milioni di euro di bonus non facili da raggiungere. Il giocatore, arrivato nella serata di ieri a Milano, questa mattina si recherà alla clinica della Madonnina e lì svolgerà le visite mediche di rito.

Dopo le visite il giocatore passerà all'idoneità sportiva e poi ci sarà il momento atteso della firma sul contratto: il calciatore si legherà al Milan per i prossimi cinque anni, con la speranza di risollevare una carriera che al Chelsea si è un po' arenata per colpa dei problemi fisici e della molta concorrenza. Nkunku seguirà la partita con il Lecce da lontano e sarà a disposizione di Allegri dopo la sosta per le Nazionali. Rimani su MilanNews.it per seguire passo dopo passo la giornata del nuovo volto rossonero.