Nkunku: "Io all'Inter? Quando il mio agente mi ha detto del Milan non ci ho pensato nemmeno un secondo"

vedi letture

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Casa Milan dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di presentazione Christopher Nkunku, attaccante arrivato in rossonero dal Chelsea. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del giocatore francese. Restate con noi!!!

Hai giocato nel Psg con tanti ex Serie A...

"Hanno tutti la stessa mentalità, cioè sono tutti mentalizzati per vincere. Tutto vogliono vincere trofei e coppe".

Hai fatto tanti ruoli. In quale puoi fare meglio?

"Io sono competitivo, so quello che voglio, cioè essere la miglior versione di me stesso. Posso dare tanto a questa squadra, devo lavorare bene ogni giorno".

C'è un giocatore a cui ti ispiri del Milan?

"Mi piaceva guardare Ronaldinho e Kakà. Ho parlato con Thiago Silva del Milan che è la miglior squadra in Italia. Non vedo l'ora di far vedere le mie qualità".

L'Inter ti ha cercato in passato?

"Si leggeva questa cosa, ma io non ho parlato con nessuno dell'Inter. Quando il mio agente mi ha detto del Milan non ci ho pensato nemmeno un secondo".