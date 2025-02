Noah Okafor nel suo nuovo club: "Orgoglioso di essere al Napoli"

Nel grande viavai di Casa Milan dell'ultimo giorno di calciomercato, anche la partenza di Noah Okafor in prestito con diritto di riscatto al Napoli. Il calciatore svizzero, fuori dai piani del tecnico Sergio Conceicao, è stato ceduto per il resto della stagione per far posto a Joao Felix e Riccardo Sottil. Arrivato martedì mattina in Campania per le visite mediche e le foto di rito, Okafor ha pubblicato la prima immagine con la maglia azzurra e ha scritto così: "Orgoglioso di essere al Napoli".