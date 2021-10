Nocerino: "A me non dispiace vedere Ibra e Giroud insieme"

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Antonio Nocerino, ex-centrocampista rossonero, ha analizzato la situazione offensiva della squadra allenata da Pioli: "Rebic è un giocatore che aiuta tanto, come si vuol dire è colui che mette la pezza in fase offensiva. A me però non dispiace vedere insieme Ibra e Giroud insieme in avanti. È bello averli insieme, giocano, si sanno muovere e danno dei riferimenti importanti. I difensori sono totalmente inermi contro di loro. Secondo me uno come Ibra più gioca e meglio riesce a stare. I novanta minuti di Bologna sono stati fondamentali, a prescindere da qualche errore commesso".