Nocerino: "Ibra lo prenderei sempre, sposta gli equilibri e fa la differenza"

Antonio Nocerino, ex giocatore di Milan e Juventus, ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato del possibile ritorno in Italia di Ibrahimovic: “Ibra io lo prenderei sempre ma non perché è Ibra, perché sposta gli equilibri, è un grande campione e fa la differenza. Il Milan in questo momento secondo me può averne bisogno, non ha un giocatore come lui. Ibra può aiutare i giocatori che ha intorno a crescere e a migliorare nell’autostima perché pretende tantissimo, ti aumenta la voglia di fare e l’ambizione. Secondo me è più Ibra che serve al Milan che il contrario”.