Nocerino: "Il Milan ha preso un allenatore molto bravo"

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero a Coverciano per allenarsi con gli svincolati e svolgere il corso di allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Sto imparando tante cose e sono contento di essermi iscritto al corso. E' molto importante, sono qui per imparare. L'obiettivo è arrivare alla fine del ritiro con un bagaglio più ampio. La Serie A? La Juventus è forte, molto forte. Ma mi auguro per il campionato e per chi lo guarda che non finisca a gennaio. Mi auguro un po' più di combattimento. La Juventus mi incuriosisce perché ha cambiato l'allenatore, sono felice per Conte che è tornato in Italia. Poi c'è il Milan che ha preso un allenatore molto bravo, c'è il Napoli. Secondo me quest'anno il campionato sarà molto più equilibrato".