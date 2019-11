Nocerino: "Similitudini tra Milan e Juve? La voglia di vincere, non accontentarsi mai"

Antonio Nocerino, ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato delle similitudini che ha visto tra Milan e Juventus: “La voglia di vincere, di non accontentarsi mai. Io mi ricordo quando ho iniziato alla Juve con Ranieri e giocavo con Nedved, Gigi, Giorgio, un pareggio era come una sconfitta. Questo fa capire la mentalità, la voglia di essere sempre al top e di non accontentarsi mai. Lì dopo un’ora che era finita la partita dovevi già pensare alla gara successiva, altrimenti non ci mettevano niente a metterti da parte”.