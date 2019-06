Novellino a MN: "Giampaolo non è un integralista, cambia durante la partita"

In queste settimane si parla del dogma del 4-3-1-2 di Giampaolo, con possibili acquisizioni e partenze in base a questo modulo. Walter Novellino, tuttavia, sottolinea come l'ex tecnico blucerchiato sia tutt'altro che rigido in termini di sistema di gioco: "Giampaolo non è integralista. È uno che cambia durante la partita. Credo che il Milan gli metterà a disposizione degli uomini importanti. Si merita questa piazza, ha fatto tanta gavetta. Sono convinto che, al di là del modulo, saprà gestire i campioni che arriveranno e che ci sono già".