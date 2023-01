Nuovo portiere? Maldini risponde: "No, abbiamo fiducia che Maignan rientri presto"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista a SportMediaset nel pre partita di Milan-Torino di Coppa Italia, il Direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini ha spiegato perché non si cercherà un altro portiere in questa finestra di mercato: "No, abbiamo fiducia che Maignan rientri presto, in Tatarusanu che ha giocato ottime partite, abbiamo Mirante e abbiamo preso Vazquez. Non c’è nessun’altra operazione in vista".