Nuovo presidente Serie A, alcune proprietà americane spingono per Bini Smaghi

Il prossimo appuntamento della Lega Serie A è previsto per venerdì quando è prevista la presentazione dei candidati per il dopo Dal Pino. Entra in corsa anche l'economista Lorenzo Bini Smaghi, che è stato nel Comitato della Banca Centrale Europea dal 2005 al 2011 e che è stato suggerito dalle proprietà americane di Bologna, Genoa, Roma e Spezia. Non dal Milan con Scaroni che resta uno dei principali sponsor di Carlo Bonomi. Lotito e la Lazio invece spingono per il professore universitario Lorenzo Casini mentre non sono da escludere outsider come Gabriele Fava, avvocato giuslavorista, e l'ex dg della Rai Mauro Masi. A riportarlo è Tuttosport.