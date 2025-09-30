Nuovo San Siro, Ass. Riva: "Occasione per la città prima che sportiva. Milano dice grazie al passato ma sì al futuro"

L’Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva è stata intervistata da Sportitalia in merito all'approvazione della delibera per la vendita di San Siro a Milan ed Inter per la costruzione di un nuovo stadio e la riqualificazione dell'area. Queste le sue parole:

“Milano dice grazie al passato ma sì al futuro, un futuro sportivo con un’infrastruttura moderna. Con due squadre che credono nella nostra città e che faranno ricadere l’investimento di più di un miliardo su un quartiere che è centrale per la nostra città, su cui cerchiamo di investire ogni giorno dal punto di vista sociale, sportivo, di rigenerazione urbana e di verde, di sostenibilità. Milano ha tutto il diritto di essere al pari con le altre grandi città europee e globali in termini di infrastrutture sportive. Abbiamo un grande traguardo, che è quello degli Europei del 2032. Perciò è necessario avere un nuovo stadio che appunto verrà costruito in tempo per la competizione. Sarà uno stadio completamente accessibile, sostenibile e che risponderà a quelli che sono i requisiti UEFA e non solo per gli eventi internazionali”.

Un'opportunità di crescita per tutto il quartiere:

“Noi dobbiamo credere e riconoscere il valore della rigenerazione urbana. Tutti noi ricordiamo l’area di City Life o di Isola 10, 15 o 20 anni fa. Oggi sono luoghi dove tutti spereremmo di vivere. Sono luoghi aperti al pubblico: il verde di City Life è aperto a tutti i cittadini. Oggi il piazzale di San Siro, che pure ci emoziona dal punto di vista sportivo, è di fatto un non luogo per sei giorni su sette, è un’isola di calore, è un luogo che non sentiamo sempre sicuro e questa è un’occasione soprattutto per il quartiere, ancora prima del punto di vista sportivo questa è un’occasione per la città”.