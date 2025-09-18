Nuovo San Siro, ecco il programma: costruzione dello stadio tra il 2027 e il 2030, entro il 2035 il completamento dei lavori nelle aree circostanti
Ieri è stato fatto un passo importante verso il nuovo stadio di Milan e Inter: la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club milanesi. Ma il momento decisivo sarà a fine mese quando ci sarà il Consiglio Comunale che dovrà approvare la delibera a sua volta.
L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta stamattina l'eventuale programma di massima se tutto dovesse andare per il verso giusto:
- progetto di fattibilità nel 2026
- tra il 2027 e il 2030 la costruzione del nuovo stadio e del nuovo tunnel Patroclo
- dal 2031 la parziale demolizione e la messa in sicurezza del Meazza
- tra il 2032 e il 2035 il completamento del comparto plurifunzionale
Pubblicità
News
Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresadi Franco Ordine
Le più lette
1 Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
3 Il CIO si è espresso sulla richiesta di Sanchez di escludere Israele dalle competizioni sportive: la decisione
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Milan e Inter, passo avanti verso l'acquisto di San Siro (e il nuovo stadio): ok della Giunta, ora tocca al Consiglio Comunale
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com