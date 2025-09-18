Nuovo San Siro, ecco il programma: costruzione dello stadio tra il 2027 e il 2030, entro il 2035 il completamento dei lavori nelle aree circostanti

vedi letture

Ieri è stato fatto un passo importante verso il nuovo stadio di Milan e Inter: la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club milanesi. Ma il momento decisivo sarà a fine mese quando ci sarà il Consiglio Comunale che dovrà approvare la delibera a sua volta.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta stamattina l'eventuale programma di massima se tutto dovesse andare per il verso giusto:

- progetto di fattibilità nel 2026

- tra il 2027 e il 2030 la costruzione del nuovo stadio e del nuovo tunnel Patroclo

- dal 2031 la parziale demolizione e la messa in sicurezza del Meazza

- tra il 2032 e il 2035 il completamento del comparto plurifunzionale

