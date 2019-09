Nuovo stadio: ecco perchè è cosi necessario

Dal sito ufficiale del nuovo stadio (nuovostadiomilano.com), si prova a rispondere ad alcune delle domande più frequenti in questo momento storico per la costruzione del nuovo impianto.

Perchè è così necessario un nuovo stadio?

Sono molti nel mondo i Club che investono in stadi più moderni e attrattivi, al fine di garantire un'esperienza "live" più spettacolare e coinvolgente, in grado di attrarre le nuove generazioni e portare alla piena redditività impianti comunque molto onerosi. Grazie a questi investimenti, squadre come Bayern Monaco o Arsenal traggono dai loro stadi ricavi due volte superiori a quelli che oggi Inter e Milan ricavano dal Meazza e questo permette loro di investire su giocatori, allenatori, tecnici, fidelizzazione e cura dei tifosi, squadre giovanili, responsabilità sociale. Con il nuovo stadio i due Club vogliono riportare Milano nell'élite del calcio mondiale.