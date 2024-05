Nuovo stadio Milan: si attende la decisione del Collegio dei Garanti sul referendum

vedi letture

Si torna a parlare del progetto del nuovo stadio che il Milan punta a costruire a San Donato Milanese: a breve (forse già nelle prossime ore) è infatti attesa la decisione sul referendum presentato dal comitato “No stadio” per domandare ai sandonatesi se vogliono o meno l’impianto del club rossonero dell'area San Francesco.

A pronunciarsi sarà il Collegio dei Garanti, l’organismo individuato dal Comune di San Donato per stabilire se ci siano le condizioni tecnico-formali per indire una consultazione popolare. A riferirlo è Il Giorno che specifica che il risultato della votazione avrebbe carattere non vincolante.