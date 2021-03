Obiettivo Euro2020, la FIGC pronta a lanciare un'app per riportare i tifosi allo stadio

Un’app per consentire il ritorno dei tifosi negli stadi. È quella che lancerà a breve, scrive Repubblica, la FIGC del presidente Gravina. Si chiama Mitiga, permette la registrazione dei tamponi e dei vaccini dei possessori nel rispetto dei dati personali, è già testata e dovrebbe consentire di avere 20-25mila tifosi all’Olimpico. Un passo decisivo per poter dare all’UEFA entro il 7 aprile una risposta sulla possibilità di avere spettatori allo stadio per gli Europei senza dover aspettare i tempi della campagna vaccinale. Il 20 aprile toccherà poi al comitato esecutivo UEFA ratificare le dodici sedi: per ora nessuna si è tirata indietro.