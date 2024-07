Obiettivo Gimenez: i suoi numeri in carriera tra Psv e Messico

Con l'affare Joshua Zirkzee impantanato nelle super commissioni chieste dal suo agente Kia Joorabchian uno degli altri profili tenuti vivi - ma non l'unico, nelle ultime ore ci sono contatti intensi per Morata - è quello di Santiago Gimenez punta messicana classe 2001 in forza al Feyenoord (e chi segue le nostre live su Twitch lo conosce già molto bene).

Cresce calcisticamente nel Cruz Azul, club di Città del Messico, dove viene prelevato dal Feyenoord nel 2022 per poco più di 5 milioni di euro. Santi si adatta benissimo in Olanda: 23 gol in 45 presenze il primo anno tra Eredivisie, Europa League e coppa nazionale, 26 gol e 8 assist in questa stagione, con due centri anche in Champions League, per un totale di 49 gol in 86 presenze con la squadra di Rotterdam. La maggior parte delle marcature sono arrivate in campionato (15 e 23), mentre in Europa va segnalato che è riuscito a segnare contro Roma e Lazio (contro i biancocelesti addirittura 5 gol in 131 minuti). Le 86 partite in due anni, a cui si aggiungono le 23 con il Messico per un totale di 109 partite giocate in 24 mesi indicano che si tratta di un atleta sano ed in una fase di slancio della sua carriera: ad oggi ha sofferto solo qualche fastidio muscolare, tutti nell’ultimo periodo, per un totale di 4 partite saltate da quando è in Europa.