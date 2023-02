Oddo: "Fino a un mese fa il Milan sembrava inarrestabile e ora ha avuto una battuta di arresto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Il Messaggero in vista di Verona-Lazio, il doppio ex Massimo Oddo ha parlato anche della corsa Champions: "La Juve sappiamo tutti in che situazione è. L’Inter è altalenante. Fino a un mese fa il Milan sembrava inarrestabile e ora ha avuto una battuta di arresto che sta durando da un po’. Adesso è giusto che squadre che stavano appena dietro, come Lazio e Roma, ne approfittino. Poi nel rush finale ci si giocherà tutto", le dichiarazioni dell'ex laterale oggi allenatore.