Oddo: "Liberali l’anno scorso giocava in seconda squadra, ha esordito in prima, poi si è ritrovato in Primavera. Bisogna capire che sono ragazzi"

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Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.

Il caso Liberali: prima lasciato andare, poi tornato di moda. Lo ha chiamato persino Cardinale, invano. Tutto un po’ surreale.

“Perdere un giocatore ci può stare, qualcuno esplode prima e un altro dopo. Ci sta un errore di valutazione. Io stesso ho fatto diversi anni di prestito in giro per l’Italia e quando sono esploso a Napoli il Milan mi ha venduto al Verona. Io pensavo di tornare in rossonero. Dopo cinque anni mi hanno ricomprato pagandomi il triplo. Il problema di base di questi ragazzi riguarda i percorsi che si fa fare loro. Il più delle volte sono sbagliati. Liberali l’anno scorso giocava in seconda squadra, ha esordito in prima, poi si è ritrovato in Primavera. Bisogna capire che sono ragazzi, immaginate stare nella testa di quel ragazzino, sono situazioni complicate da gestire”.