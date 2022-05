Oddo sul derby Scudetto: "Dico Milan perché è avanti in classifica e questo conta"

MilanNews.it

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul derby Scudetto: "Dico Milan perché è avanti in classifica e a tre giornate dalla fine questo conta. Al momento sono loro gli unici padroni del proprio destino. L’importanza di Leao nell’attacco del Milan è evidente, sia per il movimento che fa sia per i suoi gol, come quello decisivo alla Fiorentina. Brozovic è imprescindibile nel centrocampo dell’Inter, il gioco dei nerazzurri passa sempre dai suoi piedi".