Oggi alle 18.00 Serbia-Austria: Stojkovic potrebbe puntare su Pavlovic e Jovic

Dopo il pareggio dell'Ernst Happel Stadion Austria e Serbia si affronteranno nuovamente questo pomeriggio per il ritorno dei "Relegation Play-offs" di Nations League. A differenza della sfida di Vienna, il CT Stojkovic potrebbe apportare qualche modifica importante alla formazione della sua Nazionale, decidendo di affidare a giocatori piuttosto che ad altri.

In questa categoria potrebbe rientrare Strahinja Pavlovic, difensore del Milan che lo scorso 20 marzo è rimasto in panchina per tutto l'arco della partita in occasione del pareggio (1-1) dell'Ernst Happel Stadion contro l'Austria per l'appunto. Questo pomeriggio potrebbe essere però il turno del 31 rossonero, che andrebbe a prendere il posto di uno tra Babic ed Erakovic nei tre di difesa.

Come in occasione venerdì, complice anche l'infortunio di Mitrovic, Stojkovic potrebbe puntare anche una volta su Luka Jovic in attacco, al fianco proprio di Vlahovic o Stulic.