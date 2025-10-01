Oggi alle 22 secondo impegno per l'Italia U20 di Sala al Mondiale

Emanuele Sala, centrocampista cresciuto nel Milan e oggi principalmente a disposizione di mister Oddo per il Milan Futuro, si trova in questo momento in Cile dove sta partecipando ai Mondiali U20 con l'Italia. Gli Azzurrini, nella serata italiana di domenica (alle ore 22) hanno giocato e vinto contro l'Australia all'esordio: è bastato un rigore di Mannini dopo dieci minuti per conquistare i primi tre punti del torneo. Per il milanista Sala partenza dalla panchina e ingresso al minuto 78.

Oggi, sempre alle 22 italiane, secondo impegno che vedrà la squadra del CT Nunziata affrontare Cuba che, nella prima giornata, ha perso per 3-1 contro l'Argentina che invece sarà l'ultima sfidante italiana nella notte italiana tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. Questo il calendario completo degli Azzurrini:

- Domenica 28/09, ore 22 italiane: Italia-Australia 1-0

- Mercoledì 01/10, ore 22 italiane: Italia-Cuba

- Domenica 05/10, ore 1 italiane: Argentina-Italia