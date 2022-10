Oggi i 50 anni dalla partita con più gol della storia in A: Milan-Atalanta 9-3

MilanNews.it

Come riporta l'account Twitter di Giuseppe Pastore, oggi ricorre il 50° anniversario della partita con più gol di tutta la storia della Serie A. Era il 15 ottobre 1972 e a San Siro si giocava Milan-Atalanta. I rossoneri vinsero in quell'occasione con il pirotecnico risultato di 9-3, per un totale di dodici gol complessivi. Questi i marcatori rossoneri: Prati (3), Rivera (2), Bigon (2), Benetti e Chiarugi.