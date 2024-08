Oggi i sorteggi della nuova Champions League: chi la solleva vince 150 milioni. Tutti i premi UEFA

Oggi avrà ufficialmente inizio la nuova Champions League, con l'urna di Nyon che assegnerà gli accoppiamenti fra le squadre delle diverse fasce (il Milan è in seconda fascia). Oltre alle importanti novità della competizione, ce ne sono altrettante anche per quanto riguarda i premi UEFA, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha parlato di "Una coppa d'oro", visto e considerato che chi la solleverà vincerà ben 150 milioni di euro.

Si tratta di proiezioni scrive la rosea, anche perché il calcolo totale è un po' più complicato visto che entrano nuove voci rispetto al passato, si accorpano le precedenti ed aumentano i montepremi insieme alle bocche da sfamare.

MONTEPREMI - Il montepremi a disposizione dei club è di 3,3 miliardi di euro. Alla Champions saranno distribuiti quasi 2,5 miliardi, con il resto diviso invece fra Europa League (565 milioni), Conference League (285), solidarietà (465), costi organizzativi (487) e casse UEFA (230). Per quanto riguarda la Champions League ci sono tre voci che hanno a vedere con i risultati, 950 milioni, market pool e ranking storico, 850 milioni, e partecipazione, 670 milioni. Queste sono le cifre totali.

I CLUB - Per quanto riguarda i club, invece, la partecipazione vale 18,6 milioni di euro. Un successo nel gruppo 2,1, un pari 700mila. I soldi vengono elargiti anche per il piazzamento in classifica, per il quale si può guadagnare fino a 12 milioni di euro. Poi milioni per ogni passaggio del turno: 11 ottavi, 12.5 quarti, 15 semifinali, 18,5 finalista e 25 campione. Infine c'è la voce del market pool e del ranking storico, che può permettere al partecipante di guadagnare da 1 fino a 46 milioni di euro.

Per quanto riguarda il discorso relativo alle squadre italiane, invece, entreranno subito nelle loro casse circa 230 milioni di euro, divisi ovviamente fra le 5 (Inter, Atalanta, Juventus, Bologna), con il Milan che ne incasserà 44. Il "circa", scrive la rosea, è necessario, anche perché qualche aggiustamento in corso c'è sempre.