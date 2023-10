Oggi Ibrahimovic compie 42 anni: tanti auguri Zlatan!!!

Oggi, 3 ottobre, è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, grande ex attaccante rossonero che ha dato l'addio al calcio giocato al termine della scorsa stagione: lo svedese, che con la maglia del Milan ha collezionato in tutto 163 presenze e segnato 93 gol, compie 42 anni. Nelle ultime settimane, si sta parlando molto di un suo possibile ritorno nel club di via Aldo Rossi come dirigente. Vedremo cosa succederà, ma intanto tanti auguri ad uno degli attaccanti più forti che ha indossato negli ultimi anni la prestigiosa maglia rossonera.