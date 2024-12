Oggi il Milan conoscerà l'avversaria per i quarti di finale di Coppa Italia: contro i rossoneri una tra Roma e Sampdoria

vedi letture

Questa sera andrà in scena Roma-Sampdoria, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in un match ad eliminazione diretta allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle 21.00. La vincente affronterà il Milan nei quarti di finale, dopo che i rossoneri hanno schiantato il Sassuolo per 6-1 nei giorni scorsi. I quarti si giocheranno il 5 o il 26 febbraio 2025 e saranno a gara unica.