MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo la vittoria sulla Juventus e la conquista aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League, il Milan tornerà ad allenarsi giovedì mattina a Milanello in vista dell'ultima sfida stagionale contro il Verona. Oggi, dunque, è previsto l'ultimo giorno di riposo per i ragazzi di Pioli.