Oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello senza i nazionali dopo i tre giorni di riposo

Senza gli undici calciatori convocati dalle rispettive nazionali, il Milan ripartirà oggi ad allenarsi a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Stefano Pioli in seguito alla vittoria sulla Roma; si inizierà a preparare, per quel che si può con tutti i top assenti, il derby di campionato previsto per sabato 16 settembre in casa dell'Inter.

A disposizione di mister Pioli ci saranno i seguenti calciatori:

Sportiello, Mirante

Calabria, Kalulu, Pellegrino

Loftus-Cheek, Adli, Pobega