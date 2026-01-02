Oggi si gioca Cagliari-Milan: orario, diretta TV e probabile formazione
CAGLIARI-MILAN PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 38 Castiello.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Nkunku, Gimenez
Ballottaggi: Loftus-Cheek/Pulisic, Pavlovic/Odogu/Bartesaghi
Diffidati: Tomori
DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it
CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan