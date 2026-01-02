Serie A, inizia la prima giornata del 2026! Weekend molto lungo: il programma

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY

03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN

03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN

03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN

03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN

03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY

04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN

04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN

04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY

04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

MILAN DA SCUDETTO? LE PAROLE DI LUKA MODRIC

"La vita - ha raccontato Luka Modric al Corriere della Sera - ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece... Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere. Scudetto? Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. È possibile vincere già quest'anno. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi. Allegri ha una personalità incredibile. Somiglia un po’ ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Ma sul campo, come tecnico, è un grandissimo. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo cossì bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore. Io come Ibra nel 2021? Vediamo se riusciamo a rifarlo. Siamo inuna situazione buona di classifica, manca ancora molto e ci sono molte avversarie forti, ma può succedere. Mai dire mai. Abbiamo molti margini di miglioramento, il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Il nostro obiettivo deve essere puntare sempre al massimo. Siamo il Milan ed è giusto così. Per me essere qui è aver chiuso un cerchio. Ora però pensiamo giorno per giorno, nel calcio come nella vita non bisogna mai ragionare troppo sul futuro. Dopo ogni partita, ce n’è un’altra".