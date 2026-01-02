Allegri ricorda col sorriso: "Alla fine il presidente mi ha lasciato un mese a casa, non che mi sia dispiaciuto col mare di Cagliari..."

Il ritorno a Cagliari per Max Allegri non sarà mai banale: nel capoluogo sardo il tecnico rossonero ci ha passato quasi cinque anni, metà da giocatore e metà da allenatore. Alla vigilia della sfida dell'Unipol Domus il livornese ne parla così:

Il ritorno a Cagliari:

"Anche se sono passati anni, a Cagliari sono stato quasi 5 anni... Poi lui alla fine mi ha lasciato un mese a casa, non che mi sia dispiaciuto col mare di Cagliari (ride, ndr). Col presidente sono molto legato a livello affettivo. Sono molto legato alla città, ho ancora amici. Fare risultato a Cagliari è sempre complicato, ma torno sempre ben volentieri".