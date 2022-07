Omicidio Alika, il messaggio di Calabria: "Non ci sia più odio e distinzioni di razza e genere"

MilanNews.it

Nella giornata di oggi l’Italia è stata scossa dalla notizia della morte di Alika Ogochukwu. Il 39enne è stato ucciso a mani nude da Filippo Claudio Ferlazzo, 32enne residente di Civitanova Marche. La scena è stata ripresa da diversi telefonini, senza che nessuno intervenisse per aiutare il ragazzo nigeriano, impossibilitato a difendersi.

Il capitano del Milan Davide Calabria ha detto la sua sul terribile episodio, con un messaggio che promuove la lotta all’odio, all’indifferenza e alla discriminazione razziale: “Alika Ogorchukwu, un uomo di 39 anni, è stato picchiato a morte.

Un’ingiustificabile azione che spero costerà caro a quell’uomo, se così si può definire...

Ingiustificabile come il fregarsene, riprendere con un telefonino la scena senza cercar di attirare l’attenzione o intervenire, per quanto una persona possa essere spaventata, incredula o non preparata.

Un uomo stava per essere ucciso in quegli istanti.

Non voglio credere che siamo arrivati al punto di farci scivolare di dosso un simile atteggiamento, senza nemmeno cercar di combatterlo.

Non cerchiamo giustificazioni, siamo tutti colpevoli per una società sempre più incentrata all’odio e all’indifferenza.

Da una classe politica sempre più vergognosa, il cui primo pensiero è lo screditare chi non la pensa allo stesso modo invece di concentrarsi sui veri problemi del nostro paese per riuscire a risolverli.

Da politici che pensano sempre più ai loro singoli poteri piuttosto che all’aiutarsi ed aiutare una popolazione sempre piu in difficoltà.

Da noi cittadini ormai inermi di fronte a certe ingiustizie.

Impariamo nel quotidiano a ritrovarci e ad amarci un po’ di più, all’aiutare il prossimo ed i più bisognosi, al far arrivare la nostra voce nei palazzi dove lo cose possono e devono cambiare.

Non ci sia più odio, non ci siano più distinzioni di razze e di genere.

Possiamo e dobbiamo cambiare e migliorare una situazione ormai sfuggita di mano ed inaccettabile nel 2022.

Siamo tutti fratelli del mondo.

Alla famiglia di Alika, posso solo immaginare il dolore che state provando, vorrei mandarvi le mie più sincere condoglianze.

E a te, Alika, spero tu possa riposare in pace, ma in un mondo migliore del nostro”.