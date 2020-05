On this day - 17/05/1942: Milan-Torino 2-5, l'ultima rete di Meazza in rossonero

E' un calcio lontano, diametralmente opposto a quello moderno ma importante per aver gettato le basi per il mondo del pallone. Il 17 maggio 1942 il Milan, che all'epoca si chiamava Milano, nella partita contro il Torino persa per 5-2 vedeva l'ultima rete di Meazza in rossonero. L'ex calciatore lombardo, resosi famoso con la maglia dell'Inter, è il giocatore che ha dato il nome allo stadio San Siro.