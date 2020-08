On this day - 17/08/17: Andrè Silva segna la prima doppietta in rossonero con lo Shkëndija

Guardando al recente passato rossonero, il 17 agosto 2017, i rossoneri affrontavano nel corso dei preliminari dell'Europa League lo Shkëndija. In quell'occasione, in particolare, trovava i suoi primi gol Andrè Silva: grazie ad una doppietta, infatti, il portoghese fu tra i protagonisti della vittoria per 6-0. Il match in questione sembrava il presagio di un'avventura proficua tra il Milan e il lusitano tuttavia il proseguire del campionato non rispetterà le aspettative sul portoghese che, alla fine della stagione, sarebbe partito in prestito al Siviglia.

