In un'apparentemente anonima partita tra Milan e Udinese datata 18 maggio 2008, i rossoneri dicevano addio ad un terzino di grande talento autore dei grandi successi rossoneri. Nella vittoria sui friulani per 4-1, infatti, si registrava l'ultima partita e l'ultima rete di Marcos Cafu con la maglia del Milan. In rossonero tanti trofei, 116 presenze e 4 reti.