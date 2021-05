On this day - 19/05/2007: Milan-Udinese 2-3, l'ultima presenza in rossonero di Costacurta

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 14 anni fa, in un Milan-Udinese terminato 2-3 per i friulani, si segnala l'ultima presenza in rossonero di Billy Costacurta e la sua ultima rete. Il difensore lombardo, protagonista dei grandi successi rossoneri, ha disputato 21 stagioni in rossonero vincendo 7 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 4 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1994, 2003), 5 Supercoppe Italiane (1988, 1992, 1993, 1994, 2004), 1 Coppa Italia (2003).