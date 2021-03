Esattamente 56 anni fa, in un Milan-Sampdoria di campionato, trovava il suo ultimo gol in rossonero un grande ex milanista: Jose Altafini. I rossoneri che vinsero 3-0 salutarono il brasiliano. In rossonero per 8 anni, fu un pilastro dei successi del Milan come dimostrano le 246 presenze e i 161 gol.