On this day - 22 ottobre 2016, Milan-Juventus 1-0: Locatelli regala la vittoria ai rossoneri

Esattamente 4 anni fa, a San Siro, andava in scena una grande classica del calcio italiano: Milan-Juventus. Dopo diversi anni in cui i rossoneri non riuscivano ad imporsi sui bianconeri, la squadra di Montella fu protagonista di una grande prestazione che valse la vittoria. A regalare il successo ai rossoneri, in particolare, fu l'autentico capolavoro di Manuel Locatelli: il prodotto del settore giovanile rossonero, con un tremendo tiro all'incrocio dei pali, battè Buffon e regalò tre importantissimi punti al Milan.