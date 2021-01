On this day - 26/01/2012: Milan-Lazio 3-1, l'ultimo gol in rossonero di Seedorf

Esattamente 9 anni fa, in un Milan-Lazio valevole per i quarti di Coppa Italia, trovava il suo ultimo gol in rossonero un grande ex milanista: Clarence Seedorf. I rossoneri che vinsero 3-1 grazie, alle reti di Robinho, Ibrahimovic e proprio Seedorf. Il centrocampista olandese, in rossonero per 10 anni, fu un pilastro dei successi del Milan come dimostrano le 432 presenze e i 62 gol.