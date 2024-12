Ordine a Cardinale: "Hai mandato via Maldini e Massara e non li hai sostituti! È questo il vero problema"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il programma di Mediaset 'Pressing', il collega Franco Ordine ha detto la sua sulle dichiarazioni del proprietario del Milan Gerry Cardinale alla Harvard Business School:

"Questa è l'occasione per far imbufalire ancora di più i tifosi del Milan, perché il problema di fondo resta sempre quello.

Finché i conti erano in ordine ma venivano anche i risultati, tutti si sono sperticati in lodi per Elliott, che ha risanato un bilancio che era stato ridotto da Fassone e Mirabelli ai minimi termini, e quindi era tutto bello. La grande favola. Il problema di oggi è questo: prima di tutto il grande peccato è il fatto che hai mandato via Maldini e Massara e che non li hai sostituiti! Non è averli mandati via, è non averli sostituiti. E poi c'è il problema tecnico dei risultati e quindi della scelta dei collaboratori a cominciare dalla via tecnica per finire all'allenatore, che è un'altra scelta fondamentale. Se tu la sbagli prendi i soldi e li butti via dalla finestra.

Ultima cosa sulla vicenda dell'Inter: l'Inter in questa vicenda non c'entra niente perché l'Inter è oggetto, che c'entra l'Inter? È il soggetto e cioè colui che ha guidato l'Inter fino allo scudetto e cioè Zhang che si trova in quella condizione per cui ha perso l'Inter perché Oaktree non ha ricevuto i soldi e ha escusso il pegno, l'Inter non c'entra assolutamente niente".