Ordine: "È vero che Bartesaghi riscuote il credito di Allegri, ma è altrettanto vero che si tratta di un ripiego finora mai utilizzato"

Nel suo editoriale per MilanNews.it, Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sulla catena sinistra rossonera: "Con l’inizio della stagione e le prime partite con le nazionali, vengono al pettine i primi nodi. È vero che Allegri è stato il primo a reclamare una rosa ristretta per evitare -senza le coppe- di lasciare insoddisfatti alcuni esponenti ma forse il numero di 19 calciatori di movimento è davvero risicato. E a tal proposito basta un piccolo esempio per dimostrare il numero ristretto di componenti la rosa. Qualora Estupinan rientrasse dalla sua nazionale -ha saltato per infortunio il secondo appuntamento- in condizioni precarie, col Bologna diventerebbe indispensabile ricorrere a Bartesaghi. È vero che il giovanotto riscuote il credito di Allegri ma è altrettanto vero che si tratta di un ripiego finora mai utilizzato (contro Orsolini poi)".

ESTUPINAN NON HA GIOCATO

Pervis Estupinan non è sceso in campo nella notte di ieri nella gara tra Ecuador e Argentina, ultima partita del girone sudamericano di Qualificazione ai Mondiali 2026 che ha visto la Nazionale de La Tri vincere 1-0 contro i Campioni del Mondo: entrambe le squadre erano già qualificate. Il terzino rossonero non è stato convocato dopo che negli ultimi giorni era rimasto in dubbio per problemi di natura muscolare. A spiegare la situazione e le condizioni del giocatore milanista ci ha pensato Diario Olé Ecuador.

La spiegazione di Diario Olé Ecuador: "Pervis ha accusato un sovraccarico muscolare che non gli ha permesso di essere al 100% e, per precauzione, non è stato convocato. Il terzino del Milan avrebbe potuto infortunarsi se avesse giocato contro l’Argentina, per cui lo staff tecnico ha deciso che riposasse per evitare qualsiasi inconveniente". La sensazione è dunque che si siano evitati guai peggiori anche se la prova del nove si avrà solamente quando lo staff medico di Allegri avrà constatato di persona le condizioni del calciatore.