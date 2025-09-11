L'ex allenatore di Odogu: "Da lui mi aspetto di tutto, non c’è alcun limite verso l’alto se rimarrà sempre in salute”

di Niccolò Crespi

Dennis da Silva Fèlix, oggi tecnico del SV Rodinghausen ed ex allenatore di David Odogu, si è così espresso a Radio Rossonera sul centrale tedesco classe 2006. Ecco un interessante estratto delle sue parole sul nuovo giovane difensore del Milan.

Sul trasferimento in Italia

“Sono rimasto sorpreso, dal momento che non pensavo il Wolfsburg lo avrebbe lasciato partire, ma allo stesso momento sono rimasto personalmente molto felice per lui".

Sulle sue potenzialità

"Da lui mi aspetto di tutto, non c’è alcun limite verso l’alto per lui, se rimarrà sempre in salute”. 